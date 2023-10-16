إيمي سمير غانم تكشف تفاصيل العمل مع حسن الرداد

كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن شعور التمثيل مع حسن الرداد ودنيا سمير غانم، حيث أكدت أنها تفضل التمثيل معهما.

وأضافت في برنامج كلام نواعم: «تشغلني الحياة الشخصية أكثر من الفن عكس حسن الرداد ودنيا، فهما فنانين أكثر مني».

وتابعت: «أنا بحس أني بكون مبسوطة أكتر واحنا بنشتغل مع بعض وبحس بأمان أكتر وأنه بيساعدني فحلو إن إحنا نكون مع بعض بدل ما أروح البيت وأخد رأيه فهو معايا في التصوير».

وأوضحت: «غير الشغل مع الأب والأم كان الموضوع بيبقى صعب، كنت بشيل همه، بابا مثلا رجليه وجعاه فكنت بحفظه المشهد، أطمن عليه كل شوية كنت بكون أم هنا بقى لكن مع حسن ودنيا أنا تمام، وماما كانت بتعرف تشيل مسئوولية الاستديو كله، إنما بابا كان طفل».

واستطردت: «فكرة إن أحنا مكناش بنتخانق وإننا عصافير، مش موجودة، عزمي وأشجان كله خناقات لكن مش داخل الشغل، خناقة في البيت، فبكون مضايقة وبايتة مع بابا وتاني يوم هقابل حسن، وبنمثل المشاهد ومبنكلمش وكانت مشاهد كبيرة، فمش لازم أبقى صديقة للشخص عشان أمثل، فأنا مهنية في الشغل».

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