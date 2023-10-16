ميرنا وليد - بيروت - تقف النجمة العالمية باريس هيلتون الى جانب مواطنتها النجمة بريتني سبيرز مع اقتراب نشر مذكرات الاخيرة المقررة في 24 تشرين الاول / اكتوبر الجاري. أعربت سيدة الأعمال البالغة من العمر 42 عامًا عن فخرها الكبير بصديقتها المقربة سبيرز، التي تستعد لإصدار The Woman in Me.

وأشادت هيلتون بنجمة البوب ​​لشجاعتها في مشاركة قصتها، معترفة بالتحديات التي تأتي مع الخوض في الماضي لكتابة مذكراتها. وقالت هيلتون متذكرة: "أعرف مدى صعوبة كتابة مذكرات، لأنه يتعين عليك الغوص والتفكير في الكثير من اللحظات في حياتك لا تريد حتى التفكير فيها". تحدثت هيلتون عن التغيير الذي عاشته أثناء كتابة مذكراتها الخاصة. وأعربت هيلتون عن أملها في أن تجد سبيرز شفاءً مماثلاً من خلال هذه العملية، وأضافت: "أنا فخورة بمدى قوتها".

كانت هذه تفاصيل خبر مع إقتراب صدور مذكراتها.. باريس هيلتون تساند بريتني سبيرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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