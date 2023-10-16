بالفيديو- مع جمعية الهلال الاحمر المصري.. ياسمين صبري تدعو الناس للمساعدة والتبرع لأهل غزة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري مقطع فيديو أظهرت من خلاله مشاركتها مع جمعية الهلال الاحمر في جمع التبرعات للشعب الفلسطيني في غزة ،وذلك عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وشكرت ياسمين الهلال الأحمر قائلةً: "‎شكراً جزيلاً ل جمعية الهلال الاحمر علي فرصة المشاركة والتطوع"، كما ودعت الناس للتطوع والمساهمة في إغاثة المنكوبين في غزة قائلةً:" ‎اتبرع لجمعية الهلال الاحمر المصري لتوصيل المساعدات الطبية والغذائية في غزة".



وفي وقت سابق، نشرت ياسمين صبري رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ظل الحرب المدمرة المشتعلة في قطاع غزة جاء فيها: "يا من شققت البحر لموسى برحمتك، وأخرجت يوسف من السجن بقدرتك، ونجيت يونس من بطن الحوت بلطفك، نسألك ان تلطف بأهل غزة وتنزل عليهم سحائب رحمتك".

وعلقت صبري على هذا المنشور : "اللهم احفظ اطفال ونساء وشيوخ ورجال اهل غزة الابرياء والطف بيهم".

