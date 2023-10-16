بالصورة- في ذكرى رحيله الـ 8..سلمى أبو ضيف تطلب الدعاء لوالدها

ميرنا وليد - بيروت - إستذكرت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف والدها الراحل في ذكراه السنوية الـ 8 من خلال صورة له نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت بالقول : "الرجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة لروح والدي أحمد في الذكرى السنوية ال 8".



وفي وقت سابق، تصدرت سلمى أبو ضيف الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ظهورها بتسريحة وقصة سعر جديدة على غير العادة، وأحدثت ضجة كبيرة.

وفي التفاصيل، قامت سلمى أبو ضيف بمشاركة الجمهور صورة حديثة عبر خاصية القصص القصيرة، ظهرت فيها بشعر قصير وقصة البوب، مع غرة كثيفة على وجهها، كما اعتمدت صبغة باللون البني، أضفت إلى ملامحها مزيداً من الجمال.

وعبر الجمهور عن مدى إعجابه بإطلالة سلمى ولوكها الجديد، وأكدوا أنه يليق به بشكل كبير، كما شبههوها بنجمة مسلسل "La Casa De Papel" الشهير، الممثلة الإسبانية أورسولا كوربيرو، الشهيرة بدور "طوكيو".

