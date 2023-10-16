بالفيديو- من داخل الصالة الرياضية..أحمد الفيشاوي يستعرض قدراته في الملاكمة

ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل المصري أحمد الفيشاوي على الجمهور من داخل الصالة الرياضية بفيديو نشره عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر وهو يمارس رياضة الجري والملاكمة، ومن المعروف أن الفيشاوي يهتم بجسمه ودائماً ما يمارس الرياضة.
وفي وقت سابق، أطل أحمد الفيشاوي من كواليس تصوير أحدث أعماله وهو فيلم "عادل مش عادل"، من خلال صور نشرها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وعلق عليها محمساً الجمهور للفيلم بالقول: "عادل الامين من فيلم عادل مش عادل تم بحمد الله اخر يوم تصوير الفيلم قريبآ بالسينمات في مصر و الوطن العربي".
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