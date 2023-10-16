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بالفيديو- من داخل الصالة الرياضية..أحمد الفيشاوي يستعرض قدراته في الملاكمة

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ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل المصري أحمد الفيشاوي على الجمهور من داخل الصالة بفيديو نشره عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر وهو يمارس الجري والملاكمة، ومن المعروف أن الفيشاوي يهتم بجسمه ودائماً ما يمارس .


وفي وقت سابق، أطل أحمد الفيشاوي من كواليس تصوير أحدث أعماله وهو فيلم "عادل مش عادل"، من خلال صور نشرها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وعلق عليها محمساً الجمهور للفيلم بالقول: "عادل الامين من فيلم عادل مش عادل تم بحمد الله اخر يوم تصوير الفيلم قريبآ بالسينمات في مصر و الوطن العربي".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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