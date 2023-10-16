"أدعو أن يستيقظ الأطفال على أصوات الطيور لا القنابل".. جانا دياب تدعم القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دعمت جانا دياب ابنة "الهضبة" عمرو دياب" القضية الفلسطينية بصورة نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي على "انستجرام"، من قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لغزة والذي أسفر عن استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين ما بين الأطفال والنساء والشيوخ.

وعلقت "جانا" على الأحداث المؤسفة قائلة: "أدعو يوما ما أن يستيقظ الأطفال على أصوات الطيور وليس القنابل"، كما نشرت مقطع فيديو أوضحت خلاله محاولة الإعلام الغربي والصهيوني تشويه صورة حقيقة ما يحدث في فلسطين.

وكشفت "جانا" مؤخرًا عن تعاقدها مع شركة "إنترسكوب" وهي شركة تسجيلات أمريكية لتعلن عن بدء مسيرتها الغنائية بشكل احترافي على خطى والدها النجم عمرو دياب.

وتشارك "جانا" عادة بالعديد من الأعمال الخيرية حيث شاركت خلال الفترة الماضية بإطعام المشردين بأحد المطاعم في لندن والذي يقوم بخدمة المواطنين بلا مأوى.

يذكر أن آخر أغاني جانا دياب كانت بعنوان "So Stupid" ونشرتها عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي منها انستجرام.