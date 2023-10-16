"أيام قرطاج السينمائية" تكشف عن الملصق الدعائي لدورته 34

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن الملصق الدعائي الرسمي لدورته الـ 34، التي من المقرر إقامتها في الفترة من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر.

وتختزل صورة هايدي تمزالي وهي تتصدر الملصق الرسمي لأيام قرطاج السينمائية حكاية البدايات لسينما عمرها 100 سنة.

هايدي تمزالي هي ابنة رائد السينما التونسية سمامة شكلي، هي أول ممثلة وكاتبة سيناريو ومركبة أفلام في تونس والعالم العربي، وعبر صورتها على الملصق الرسمي للمهرجان يشيد المهرجان بكل السينمائيات التونسيات اللاتي ساهمن بشغف وكفاءة في صناعة أفلام في تونس وخارجها.

كتبت هايدي تمزالي المشاهد الأولى للسينما الروائية التونسية وهي كذلك أول ممثلة ونجمة للأفلام الأولى في تاريخ السينما التونسية: زهرة (1922) عين الغزال(1924).