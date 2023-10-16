رامز أمير يكشف عن حلم بشع تعرض له بسبب الصراع الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان الشاب رامز أمير عن حلم بشع شاهده بسبب الصراع الفلسطيني في غزة، وسقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين في الأحداث الأخيرة بسبب اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر "رامز" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وكشف خلاله عن حلم تعرض له أثناء نومه والذي وصفه بـ "البشع"، كما طالب متابعيه بمساعدة الشعب الفلسطيني في محنته.

وعلق "رامز" على الأحداث الجارية قائلًا: "حلمت بكابوس بشع، حلمت أني فلسطيني وعمال أهرب وكل ما اهرب من الصهاينة وأوصل مكان استخبى فيه اطمن، يلاقوني تاني قعدت أهرب طول الحلم وبعد ما اتطمنت اني هربت منهم جابوني تاني".

واستكمل: "عارفين ايه عملته في الاخر عشان أهرب منهم حفرت في الرملة ودفنت نفسي، أنا جاي اتكلم معاكم انهاردة عشان اطلع اللي جوايا، أول امبارح أستاذ أشرف زكي نقيب الممثلين اللي كلنا نكن له كل الاحترام والتقدير نظم يوم عشان نعمل وقفة كلنا كفنانين في مصر ندعم فيه القضية الفلسطينية".

مضيفًا: "والمفروض أني أروح بس حسيت احساس غريب أوي حسيت أني مكسوف حاسس أن الوقفة مش هتعمل حاجة أنا عارف أنها مهمة تتعمل بس والله مكسوف مكسوف من نفسي قدام نفسي قبل قدام أي حد".

متابعًا: "اخويا بيقولي أنا بموت وانا بقوله هجيب لك أكل وماية وهعمل وقفة عشان أدعمك ازاي يعني، يعني آخر الليل قبل ما ولاده يتقتلوا ياكلوا عشان يموتوا وهم شبعانين".

وعلق على مقطع الفيديو قائلًأ: "كلمتين لازم أقولهم عشان احساس القهر والعجز، قاتلني وياريت حد يقنعني اني غلط عشان استريح من الإحساس البشع اللي أنا حاسه، حد يقنعني ان اللي احنا بنعمله ده هيحرر أهلنا ويخلصهم من المجازر اللي بتحصلهم بقالهم سنين".

يذكر أن آخر مشاركات رامز أمير كانت بمسلسل "رسالة الإمام" والذي عرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي.