ريهام حجاج تعلق على دعوة مصر لقمة دولية لبحث تطورات القضية الفلسطينية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علقت الفنانة ريهام حجاج على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامة قمة دولية لبحث تطورات القضية الفلسطينية ودعوة العديد من الرؤساء العرب.

ونشرت "ريهام" صورة للخبر عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة: "يارب الفرج من عندك".

كما علقت "ريهام" مؤخرًا على قرار إدارة مهرجان الجونة السينمائي بتأجيل فعاليات المهرجان بسبب الأحداث التي تجري بالمنطقة العربية.

وأعادت "ريهام" نشر خبر التأجيل عبر حساباتها الرسمية على "السوشيال ميديا"، وعلقت قائلة: "قرار محترم ووطني وإنساني من إدارة مهرجان الجونة بتأجيل المهرجان في ظل اللي بيحصل".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج كان مسلسل "جميلة" والذي عرض بموسم رمضان الماضي وشاركها البطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية.