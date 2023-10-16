شكرا لقرائتكم خبر عن استكمالاً لسلسلة التأجيلات.. إلغاء حفلى ماجدة الرومى فى عمان تضامنًا مع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت دار الأوبرا بعمان، إلغاء حفلي ماجدة الرومى الذى كان من المقرر إقامتهما، يومي 17 و18 أكتوبر الجارى، حيث أطلقت دار الأوبرا السلطانية مسقط عن إلغاء حفل يوم المرأة العمانية وإيقاف كل الحفلات الأخرى حتى إشعار آخر، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.





وكانت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومى، نعت الإعلامية اللبنانية جيزيل خورى، التي رحلت أمس الأحد عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد معاناة مع مرض السرطان.

وغردت ماجدة الرومى، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "وداعًا يا صديقتي الغالية وداعًا يا (جيزيل) الكرامة والهامة اللبنانيّة العالية، كم سأشتاق لوجهكِ الحبيب يا صديقتي وكم سأفتقد لوجودك بيننا يا لؤلؤة الاعلام اللبناني والعربي، ووجه لبنان الجميل وحبيبة بيروت السيادة".