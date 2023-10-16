شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن الموسيقية تعرب عن تضامنها مع فلسطين.. وتؤكد: قضية المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا صحفيًا للتضامن مع فلسطين، حيث جاء البيان كالتالي: "يتقدم النقيب العام للمهن الموسيقية وأعضاء مجلس الإدارة نيابة عن جموع موسيقيين مصر بخالص التعازي والمواساة لشهداء الحرية من الشعب الفلسطيني الشقيق وبخالص الدعاء بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى مستنكرين الاعتداء الغاشم عليهم داعين المولي عز وجل أن ينصرهم ويثبت أقدامهم وميدهم بجند من جنوده وتؤكد نقابة المهن الموسيقية دعهما الكامل لكل قرارات القيادة السياسية للدولة المصرية والتي تؤكد أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر والمصريين". بيان النقابة

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