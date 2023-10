شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى أولى مفاجآت الموسم الثانى من Sold Out مع محمود سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن مفاجآت برنامج Sold Out لم تنته الذى يذاع على منصة watch it، فبعدما استضاف خلال موسمه الأول عددا كبيرا من النجوم والنجمات، أعلنت الصفحة الرسمية للبرنامج عن مفاجأة أخرى للجمهور ممثلة في استضافة النجم أحمد حلمي، وذلك يوم السبت 4 نوفمبر الساعة 8م على مسرح تياترو أركان الشيخ زايد.

وكتبت الصفحة الرسمية: "جمهورنا العزيز راجعين لكم من تاني في تاني موسم من عروض SoldOut Entertainment، النجم أحمد حلمي لأول مرة في لقاء جماهيري معاكم ومع الأستاذ محمود سعد يوم السبت 4 نوفمبر الساعة 8م على مسرح تياترو أركان الشيخ زايد".

واستكملت الصفحة الرسمية للبرنامج: "بعد اللقاء حفل خاص جدا لفرقة وسط البلد بمصاحبة أوركسترا المايسترو جورج قلته وتوزيع جميل ومختلف لكل الأغاني اللي كونت ذكرياتنا، مستنينكم".



الصفحة الرسمية للبرنامج

كما نوهت الصفحة بكتابة: "رجاء العلم أن جميع عروض SoldOut مصورة وغير مسموح فيها بالتصوير، تترك الهواتف المحمولة وأي أجهزة خارج القاعة في خزائن مخصصة وحتى انتهاء العرض".

وتعتبر تجربة Sold Out هي الأولى من نوعها في مصر، حيث تقدم عروض ترفيهية كاملة لايف على مسارح مصر المختلفة في خطوة هدفها تطوير العروض الحية بحضور الجمهور من كل الأعمار، وتتنوع عروض Sold Out بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد، تذاع أيضاً على منصة watch it.



أحمد حلمي ومحمود سعد

يتميز كل عرض من sold out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وينقسم برنامج sold out إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم.