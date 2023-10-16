شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو قابيل يكشف سر اختيار مكتبة الإسكندرية لاستضافة ختام ملتقى القاهرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج عمرو قابيل، رئيس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، عن تفاصيل حفل الافتتاح والختام، للدورة الخامسة، والتي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، وتحت شعار «الحياة لنا»، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد بسينما الهناجر، في حضور نخبة من السادة أعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان التنفيذية.



صور من المؤتمر الصحفى

وقال «قابيل»: «إن حفل الافتتاح سوف يُقام، السبت المقبل، في الساعة الثامنة مساءً، فيما يقام حفل الختام، بمسرح مكتبة الإسكندرية".

وعن سبب اختيار مكتبة الإسكندرية لاستضافة حفل الختام قال قابيل: قرار اختيار مكتبة الإسكندرية لاستضافة حفل الختام، لتكون المرة الأولى لخروج حفل الختام خارج القاهرة، ولمنح الفرصة لضيوف الملتقي من مختلف دول العالم لزيارة معلمًا ثقافيًا بقيمة وأهمية مكتبة الإسكندرية التاريخية والتي تعتبر قبلة لكل شعوب العالم.



فريدة فهمى

كما أكد أن الدورة الخامسة تشهد تطورات كبيرًا وتقدم العديد من الفعاليات الجديدة والمسابقات والورش الدولية المتخصصة في فنون المسرح وأيضا مجموعة من الندوات الفكرية والموائد المستديرة.

وعن اختيار اسم فريدة فهمي للدورة قال: «إن اختيار اسم الفنانة الكبيرة فريدة فهمي ليكون على الدورة الخامسة جاء للتأكيد على أن الجامعات المصرية كانت وما زالت ملهمة للعديد من المشاريع الفنية وأنها من اهم روافد الفن والثقافة في اي مجتمع حيث اعتمدت فرقة رضا في تأسيسها على طلبة وخريجي الجامعات المصرية الذين كانوا خير سفراء للفن المصري على مستوى العالم».

يُذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتورة. أمل صديق عفيفي، والأستاذة الدكتورة. سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى الفنان حسام داغر.

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية لمعالي رئيس مجلس الوزراء دكتور. مصطفى مدبولي، للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة ووزيرة الثقافة الأستاذة دكتورة. نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة ووزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.