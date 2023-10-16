تامر حسني يدعم ويتضامن مع أهل فلسطين

تضامن النجم تامر حسني، مع أبناء الشعب الفلسطيني، جراء الأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، وما يحدث من هجوم سافر عليهم من قِبل قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي.

وكتب تامر من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التغريدات المصغر "إكس": "في الوقت ده ناس كتير إيمانها بربنا ممكن يتزعزع أو ينهار ويقولوا طب ربنا فين مش هرد بالآيات والأحاديث عشان في ناس أحق مني يتكلموا بلغة الدين بس أنا هرد رد بسيط من واقع الدنيا.. أنت لو دخلت فيلم وجالك تليفون فا استعجلت ومشيت في ربعه الأولاني هل تقدر تحكم على نهاية الفيلم أكيد لأ يعني متحكمش على حاجه لسه مش خلصانه".

وتابع:"طب الدنيا لسه شغاله مخلصتش يعني متعرفش بكرا ربنا شايل أيه متستعجلش وتحكم على الدنيا وأنت لسه مشوفتش مرحلة النصر اللي ربنا وعد بيها أصلًا في قرآنه متحكمش دلوقتي حكمك هيكون غلط احنا لسه مكملناش الدنيا للآخر".



تامر حسني يدعم القضية الفلسطينية

وأضاف: "(( يمهل ولا يهمل)) واللي راحوا دول جريوا على الجنة اللي هي الحياة الأساسية حياة الخُلد راحوا دار الحق ومشيوا من دار الباطل يا جماعه الدنيا دي ولا حاجه دي دار باطل فيها الشر والكره والحقد والظلم.. لكن الناس دي راحت لحياه كلها حب وخير وسلام وفرح ولما في الآخره نشوف كل حد كانت حياته صعبه ومليانه معاناه ازاي ربنا كافئه على صبره وتحمله من كل اللي شافه وكرمه بأجمل نعيم الجنه هنقول (( ياريتنا كنا احنا )) الصبر يا جماعه والثقه في وعد ربنا … الدنيا دلوقتي وسكان الارض انقسمت ٢ ناس ايمانهم راح وناس اتمسكوا بعقيدتهم اكتر ودول اول ناس كسبوا معركة الدنيا، ثقوا في كاتب الدنيا العظيم انكم لازم هتسقفوا في النهايه من حلاوة نصره وهو بينصر المظلوم بمعجزه من عنده تتحقق في الوقت المناسب اللي يعلمه هو مش إحنا والله والله والله لازم يبقى معندناش شك نهائي في رحمته وفضله اكسبوا المعركه يا جماعه اوعوا ايمانكم بربنا يتهز احنا كلنا اصلًا عايشين في اختبار ولازم ننجح فيه.. ان شاء الله هتشوفوا بعنيكم اكبر رد من ربنا كما وعد في قرآنه الكريم (( ثقوا في الله )) ان وعد الله حق".

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