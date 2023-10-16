ويل سميث يخرج عن صمته ويرد على تصريحات جادا سميث

بعد أيام قليلة من إعلان جادا بينكيت سميث أنها انفصلت سراً عن زوجها ويل سميث لمدة سبع سنوات، جاء رد فعل الأخير الآن على مذكراتها المذهلة Worthy. فقد كسر ويل سميث صمته بشأن التصريحات المفاجئة في مذكرات جادا بينكيت سميث الجديرة بالاهتمام، بعد أن تصدرت تعليقاتها الأخيرة حول زواجهما عناوين وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية.

والآن، وفقاً لتقرير صادر عن Page Six، كشف الفائز بجائزة الأوسكار أن تصريحات جادا "أيقظته نوعاً ما، من العمى العاطفي على مر السنين.

وفقاً لتقرير المنفذ، فقد تناول ويل سميث الآن ما كشفته زوجته المنفصلة جادا بينكيت سميث في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى صحيفة Newyork Times، قال فيها: "عندما تكون مع شخصٍ ما لأكثر من نصف حياتك، يحدث نوع من العمى العاطفي، ويمكنك بسهولة أن تفقد حساسيتك تجاه الفروق الدقيقة المخفية وجماله الرقيق". وأضاف أيضاً أن ما تم الكشف عنه في المذكرات- نوعاً ما- "أيقظه" وأدرك أيضاً أنها أكثر مرونة وذكاء ورحمة مما كان يفهمه.

تصريحات جادا سميث التي قلبت الموازين

تأتي تعليقات ويل سميث بعد أن كشفت جادا أن كليهما منفصلان سراً لمدة سبع سنوات. قبل بضعة أيام، في مقابلة خاصة مع هدى قطب على قناة NBC News، قالت فيها جادا: "أعتقد أنه بحلول الوقت الذي وصلنا فيه إلى عام 2016، كنا مرهقين من المحاولة. أعتقد أننا كنا لا نزال عالقين في خيالنا حول ما اعتقدنا أنه يجب أن يكون عليه الشخص الآخر. لقد قطعت وعداً بأنه لن يكون هناك أي سبب يدعونا للحصول على الطلاق. سوف نعمل من خلال أي شيء. لم أتمكن من كسر هذا الوعد". وكشفت جادا أيضاً أن كريس روك طلب منها ذات مرة الخروج في موعد وسط شائعات عن طلاقها من ويل سميث.

جدير بالذكر أن ويل سميث وجادا تزوجا في عام 1997 ولهما ابن جادين، وابنة ويلو. لدى ويل سميث أيضاً ابن يُدعى تري من زواجه السابق من شيري زامبينو.

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