خاص- رجل الأعمال فهد الزاهد في حوار بين الفن والرياضة: “الحياة رحلة وعلينا ان نستمتع بها”

بيروت - سلوى ياسين - خاص – بتجــرد: في حديث خاص مع رئيس مجلس إدارة شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، رجل الأعمال فهد الزاهد أثناء إقامته في مدينة كان الفرنسية كانت إحدى الأسئلة التي طرحت عليه “كيف يمضي أيام إجازته” وأجاب بما أنه شبه متقاعد يمضي يومه مع الأهل والأصدقاء ويأخذ قرارات بما يخص لايف ستايلز ستوديوز ويفرغ الوقت المناسب لممارسة الرياضة.

يعتبر فهد الزاهد بأن الرياضة يجب أن تكون جزء لا يتجزأ من واجبات المرء على نفسه. فهو يعتبر “أن الحياة رحلة وعلينا ان نستمتع بها ونخشى الله سبحانه وتعالى في معاملتنا مع الغير وحفظ الود مع المقربين والانتباه على صحتنا طوال رحلة الحياة”.

لدى فهد الزاهد مدرب فرنسي يدربه أينما كان ويصاحبه أثناء سفره إن كان ذلك ولاية كالفورنيا أو دبي أو إنجلترا ويتدرب بمعدل ٤ الى ٥ مرات أسبوعياً ولفترات لا تقل عن ساعة او أكثر إن كان التمرين يشمل الركض.

فهد الزاهد مارس رياضة التايكوندو لأكثر من ٢٦ عاماً وحاصل على الحزام الأسود الرابع درجة 4 Dan Blackbelt ولايزال يمارس الكثير من حركات هذه الرياضة ويخص بها حركات ال Stretching مع التركيز على فقرات سلسلة الظهر لتكن مرنة.

وحين سألناه ان كان هذا الروتين قد يكون مهلك لا سيما لشخص متقدم في العمر، فأجاب: “العمر هو مجرد رقم، ونحن نشعر كما نتصرف.” مضيفاً، أنّه يشارك وجهة نظر النجمة الذهبية نوال الزغبي “بأننا كما نشعر والباقي يعد على أعوام الخبرة”.