بالصورة- بمساعدة الذكاء الاصطناعي.. هكذا بدت داليدا خليل في التسعينات

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية داليدا خليل صورة لها من صنع الذكاء الاصطناعي AI عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت داليدا بلوك من التسعينات حيث كانت ترتدي تنورة باللون الأحمر مخططة مع سترة رسمية باللون الأسود وقبعة على راسها وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.



وفي وقت سابق، نشرت داليدا خليل، صورة لها عبر خاصية الحالة على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي تلتقط صورة سيلفي أمام مرآة النادي الرياضي في دبي، بإطلالة رياضية بإمتياز، فقد ارتدت داليدا شورت أسود قصيراً، مع توب باللون الأبيض، وانتعلت حذاءً رياضياً باللون الأسود.

