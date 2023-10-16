بالفيديو- بعد أقل من أسبوعين على طرحها..إليكم ما حققته أصالة بـ "مانجا"

ميرنا وليد - بيروت - تواصل الفنانة السورية أصالة بتحقيق نجاحات كبيرة بألبومها الاخير "لحقت نفسي"، فقد حققت أغنيتها التي تحمل إسم "مانجا" أرقاماً قياسية، وصلت إلى أكثر من 4 مليون مشاهدة على يوتيوب، بعد ما يقارب الأسبوعين على طرحها.



أغنية "مانجا" من كلمات مصطفى حسن، ألحان مصطفى العسال، توزيع موسيقي توما، مكس وماستر محمد صقر.

وتقول كلمات الأغنية:

"يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يامانجا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه

تمشي علي الارض التراب يتحول حنه

والنور لو قاطع بنشوفك قمر ما بينا

لمينا عزالنا لما ناديت ووراك عزلنا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه

صوتك نغماته بتطربني ولا الاغاني

وعينيك فيها لامعه اه ياني مدوخاني

إسمك بناديه بدقات قلبي من قبل لساني

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه

مكتوب ف بطاقتك ايه قولي ف خانه الشغلانة

يا حابسنا ف حبك اه جوا في خمسين زنزانة

اصلي بأمانه مصدفتش زيك بأمانة

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه".

