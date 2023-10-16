بالفيديو- من غناء فرقة دوزان مصر..أوبريت" طوق نجاة" رسالة محبة و سلام

ميرنا وليد - بيروت - صدر أوبريت "طوق نجاة" تحت شعار المحبة والسلام على طريقة الفيديو كليب حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.



أوبريت "طوق نجاة" من غناء فرقة دوزان مصر، وجاءت بمثابة رسالة مضمونها الخير والأمل، الى جانب السلام وقيام العدل، وتحقيق الأحلام مهما كانت الصعوبات، و ركز الأوبريت على نبذ الشر وبناء طوق نجاة للإنسان عنوانه الخير.

صُور أوبريت "طوق نجاة" في دار الأوبرا في العاصمة المصرية القاهرة تحت إدارة المخرجة بتول عرفة.

أوبريت "طوق نجاة" من كلمات أحمد عبد النبي والحان د. مصطفى العسال وتوزيع احمد حسام وانتاج لايف ستايلز ستوديوز، وتقول كلماته:

يغلقُ باب .. يفتحُ باب

تلك تكون طبيعة ُ الدنيا

من أغراب .. إلى أحباب

تجمعنا طرقاتُ الدنيا

دعونا نكون

دعاة للسلم و ذويه

دعاة للحلم نَرويه

ف كلِ كتاب

هل يلقى العمل بإحسان إلا الإحسان

لنقومَ ونثبتَ أن الحب هو العنوان

نتقرب يوماً عن يومٍ لنعش بأمان

لا نترك للكره ممر و للشر لسان

نبني حياة .. و طوقَ نجاة

للخير و نحييه و نرعاه

للأحلام .. نحن إمام

نزرع ورد الأمل حقولا

نُهدي سلام .. نَجني سلام

بعطاء من الدرجة الأولى

دون حساب

نبات الحب نَسقيه

ميزان العدل نُحييه

ثواب وعقاب

كلما كان

في الإمكان

أن نرسُمَ للخير طريقا

بالألوان

نبني مكان

يعكس شكل الحب بريقا

كُن نبراس

طريقُ الحلم تَضويه

طريقُ الخير َتمشيه

مع الأحباب

لنقيم .. للخير مدينة

تبنى بأيدينا .. و شعارها سلام

ف يدوم .. ما لا يؤذينا

وتعش أمانينا .. عبر الأي