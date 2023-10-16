بالصور- من المستشفى.. زينة مكي تقلق الجمهور عليها

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة اللبنانية زينة مكي قلق الجمهور بعد أن شاركت صور لها من المستشفى عبر حسابها الخاص، حيث أظهرت مكي صور أشعة لظهرها ورقبتما كما وظهرت بروب المستشفى، لتعود وتطمئن الجمهور معلقةً بالقول : "غريبة الحياة .

. سافرت عالامارات بسبب اعمال و ندوة و تصویر ‏motivational speech,‏ و سبحان الله كل شي وصل لشي تاني، على قولة أمي : " اجا عبدالمعين ت يعين .. لاقى بدو مين يعينو"، معلش عم بضحك بس شر البلية ما يُضحك، كمان عادي".

وكانت أطلت زينة مكي على المتابعين بلوك رياضي رائع، حيث شاركت متابعيها صورة ظهرت فيها وهي ترتدي كروب توب رياضياً باللون الزهري، مع سروال رياضي باللون الزهري الغامق، وربطت شعرها على شكل ذيل الحصان، وإستعرضت رشاقتها.

ودائماً ما تشارك زينة صوراً ومقاطع فيديو من داخل الصالة الرياضية، حيث أطلت منذ أيام، حين كانت تمارس رياضة جديدة أتقنتها بوقت قصير جداً، وظهرت وهي تعتلي لوح التوازن، وعلقت بالقول: "البارحة تعلمت واليوم أتقنت"، وأضافت أن المدرب فخور بها لأنها تحدت نفسها.

