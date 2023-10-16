تضامنا مع الشعب الفلسطيني.. إلغاء حفلات غنائية وتأجيل مهرجاني الجونة والموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تضامنا مع الشعب الفلسطيني ودعما لهم ضد انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرر القائمون على عدد من الأحداث الفنية الأيام الماضية إلغائها أو تأجيل إقامتها لوقت آخر. ونستعرض في السطور التالية أبرز هذه الأحداث..

مهرجان الموسيقى العربية

قبل أيام من انطلاق الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية، أصدرت وزراة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، قرارا بتأجيل الفعاليات والذي كان من المقرر أن تُنظمه دار الأوبرا المصرية، على أن يُحدد الموعد الجديد لاحقًا.

للتفاصيل.. (إعلان تأجيل فعاليات الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية)

حفل الجسمي بالكويت

كشف الفنان حسين الجسمي عن تأجيل حفله ضمن مهرجان "ليلة عمر" والذي يُقام في الكويت، واعتذر لجمهوره ومتابعيه .

وكتب عبر حسابه الرسمي على "انستجرام": "جمهورنا نحبكم ونقدر ونحترم، واحساسنا وقلوبنا معهم، مالنا نصيب نشوفكم الليلة ولكن ملقانا بإذن الله قريبًا جدًا".

للتفاصيل.. (بعد تأجيل حفله.. حسين الجسمي يعتذر لجمهوره: "مالنا نصيب نشوفكم الليلة ونلقاكم قريبًا")

أحمد سعد وروبي

أعلنت "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" تأجيل حفل النجمين أحمد سعد وروبي والذي كان من المقرر إقامته يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر الجاري بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بسبب الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة العربية مؤخرًا.

ولم تحدد الجهة المنظمة للحفل الموعد الجديد لإقامته رغم نفاد كافة تذاكره خلال ساعات من طرحها.

للتفاصيل.. (تأجيل حفل أحمد سعد وروبي بسبب الإضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية)

مهرجان الجونة

قرر مهرجان الجونة السينمائي تأجيل دورته السادسة، والتي كان مقرر انطلاقها يوم الجمعة الماضية الموافق 21 أكتوبر، وذلك بسبب الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخراً.

وأعلن المهرجان عن موعد جديد لانطلاق دورته، إذ تُقام في الفترة من 27 أكتوبر – 2 نوفمبر 2023.

للتفاصيل.. (تأجيل موعد إطلاق مهرجان الجونة السينمائي لمدة أسبوعين بسبب الأحداث الجارية)

إلغاء السجادة الحمراء لفيلم Priscilla

كشفت "A24" الشركة المنتجة لفيلم الدراما والسيرة الذاتية "Priscilla" عن إلغاء السجادة الحمراء للعرض الخاص للفيلم والذي أقيم بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ووفقًا لموقع "The Wrap" صرح المتحدث الرسمي باسم الشركة المنتجة عن عدم تضمن العرض الخاص للفيلم الجزء الخاص بالسجادة الحمراء المعتادة في مثل هذه الفعاليات وذلك احترامًا للأحداث الجارية في المنطقة العربية.. للتفاصيل.. (إلغاء السجادة الحمراء للعرض الخاص لفيلم "Priscilla" احترامًا للأحداث الجارية)

عفروتو

أعلن مطرب الراب عفروتو، عن إلغاء حفله الغنائي بمباراة مصر والجزائر الودية.

وكتب عفروتو، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على إنستجرام: "إلغاء حفل عفروتو في مباراة مصر والجزائر يوم 16/10 تضامنا مع الأحداث في فلسطين".. للتفاصيل.. (عفروتو يعلن إلغاء حفله بمباراة مصر والجزائر تضامنا مع فلسطين)

تامر عاشور وبهاء سلطان

وضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر في الكويت، تم الإعلان عن إلغاء حفل المطرب تامر عاشور والمطرب بهاء سلطان، والذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة الماضية، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني لما تعرض له من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية.. للتفاصيل.. (تضامنا مع الشعب الفلسطيني.. إلغاء حفل تامر عاشور وبهاء سلطان في الكويت)

رامي صبري

وكشف الفنان رامي صبري، عن قيام شركة "بلاتينيوم" المنظمة لحفله والذي كان من المقرر إقامته في 20 أكتوبر في أرض المعارض بالأردن، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، جراء ما يحدث من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.. للتفاصيل.. (تضامنًا مع شعب فلسطين.. إلغاء حفل رامي صبري في الأردن)