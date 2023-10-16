نبيل الحلفاوي عن مشاهدته مباراة مصر والجزائر: "محتاج أفصل من متابعة القهر وعجز الحق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة المنتخب المصري ضد المنتخب الجزائري الودية والتي تقام مساء اليوم الاثنين.

ونشر "الحلفاوي" تعليقه عبر حسابه الرسمي على تطبيق موقع "X" قائلًا: "أنا فعلًا محتاج الساعتين بتوع ماتش الجزائر ده، محتاج أفصل شوية من متابعة القهر العالمي وعجز الحق، ما بال من هم في وسط الموت والدمار؟".

ولاقى تعليق "الحلفاوي" تأييد العديد من متابعيه قائلين: "حرفيًا اللي بفكر فيه كل مرة بحس اني محتاج أفصل، من أجمل مشاهد ماتش مصر والجزائر هو جلوس الجماهير المصرية والجزائرية في مشهد تضامن ووحدة عربية ما أحوجنا إليها في ظل الظروف الحالية".

كما كان للفنان نبيل الحلفاوي تعقيبًا على محاولة قوات الاحتلال الإسرائيلي نزوح الشعب الفلسطيني لأرض سيناء وهو ما لاقى استنكار ورفض تام من قبل الحكومة المصرية.

وعلق "الحلفاوي" على المشهد قائلا "أهل غزة أكثر صلابة مما تظن لن يتركوا أرضهم، أما عن الشعب المصري فعندما يقرر يفرض قراره، رفض الهزيمة عندما خرج في 9 يونيو 67 وبدأت إعادة بناء القوات المسلحة وحرب الاستنزاف، وفرض الحرب لاستعادة سيناء، وقرر في 30 يونيو وفرض قراره".

ومن المعتاد من "الحلفاوي" تعليقه على العديد من الأحداث الاجتماعية والثقافية وحتى الرياضية عبر حسابه الرسمي على موقع "X" والتي تلقي إعجاب ورواجًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن أخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي كانت بمسلسل "القاهرة كابول" عام 2021.