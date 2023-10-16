بعد أزمته مع مرضه النادر.. أحمد ثروت يزور المصحة العلاجية في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد أزمته مع مرضه النادر "ميلر فيشر"، حرص المخرج أحمد ثروت نجل النجم الكبير محمد ثروت على زيارة المصحة العلاجية التي قضى فيها وقتا طويلا بألمانيا ليحصل على العلاج، واسترجع ذكرياته وكيف تجاوز تحديات المرض.

ونشر أحمد فيديو زيارته للمصحة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وظهر وهو واقفاً على رجله داخل المصحة العلاجية، ليسترجع ذكريات الفترة المرضية الصعبة التي مر بها.

نال الفيديو استحسان الجمهور، الذين تفاعلوا معه بشكل كبير وعبروا عن فرحتهم بتعافي أحد وتجاوزه للمرض، بينما علق هو على الفيديو "اليوم الموافق ١٥ أكتوبر يوم من أسعد أيام حياتي، الحمد لله، رجعت ألمانيا أكمل علاجي وحبيت اعدي علي المصحة اللي كنت قاعد فيها شهور وانا علي الكرسي المتحرك، فعلاً أدركت أن فضل ربنا عظيم علينا كلنا في كل حاجة حتي في الاشخاص الي بيبعتهملنا وسط المحنة هما الي بيهونوا الطريق وبيكونوا سبب انك تشوف النور من تاني".

وأضاف ثروت "حابب أشكر عيلتي واخواتي الكبار اللي دعموني وسافروا معايا وشالوني وكانوا ليا السند في الرحلة دي".

جدير بالذكر أن أحمد ثروت حل مؤخرًا ضيفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه المذيعة منى الشاذلي على قناة ON، وظهر بصحبة والده المطرب الكبير محمد ثروت.