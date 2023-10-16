رسالة محبة وسلام.. فرقة دوزان مصر تطرح أوبريت "طوق نجاة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت فرقة دوزان مصر أوبريت جديد بعنوان "طوق نجاة" على طريقة الفيديو كليب، تحت شعار المحبة والسلام، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أوبريت "طوق نجاة" من كلمات أحمد عبدالنبي وألحان د. مصطفى العسال وتوزيع أحمد حسام وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

صُور أوبريت "طوق نجاة" في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة تحت إدارة المخرجة بتول عرفة.

أوبريت بمثابة رسالة مضمونها الخير والأمل، الى جانب السلام وقيام العدل، وتحقيق الأحلام مهما كانت الصعوبات، كما ركز على نبذ الشر وبناء طوق نجاة للإنسان عنوانه الخير.