تامر حسني لجمهوره: "اوعوا إيمانكم بربنا يتهز.. إحنا عايشين في اختبار ولازم ننجح فيه"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجه الفنان تامر حسني رسالة إلى جمهوره ومتابعي حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ما يحدث في فلسطين هو اختبار من الله، وأن الأمر لم ينته بعد.

ونشر "تامر" توضيح عبر حسابه الرسمي على موقع "X"، قائلا "في الوقت ده ناس كتير إيمانها بربنا يتزعزع أو ينهار ويقولوا طب ربنا فين، مش هرد بالآيات والأحاديث عشان فيه ناس أحق مني يتكلموا بلغة الدين بس أنا هرد رد بسيط من واقع الدنيا".

واستكمل: "أنت لو دخلت فيلم وجالك تليفون فاستعجلت ومشيت في ربعه الأولاني هل تقدر تحكم على نهاية الفيلم، أكيد لأ يعني متحكمش على حاجة لسه مش خلصانة، طب الدنيا لسه شغالة مخلصتش، يعني متعرفش بكرة ربنا شايل إيه متستعجلش وتحكم على الدنيا وأنت لسه مشوفتش مرحلة النصر اللي ربنا وعد بيها أصلا في قرآنه، متحكمش دلوقتي حكمك هيكون غلط احنا لسه مكملناش الدنيا للاخر".

مضيفًا: "يمهل ولا يهمل واللي راحوا دول جريوا على الجنة اللي هي الحياة الأساسية حياة الخلد، راحوا دار الحق ومشيوا من دار الباطل، يا جماعة الدنيا دي ولا حاجة دي دار باطل فيها الشر والكره والحقد والظلم، لكن الناس دي راحت لحياة كلها حب وخير وسلام وفرح، ولما في الآخرة نشوف كل حد كانت حياته صعبة ومليانة معاناة ازاي ربنا كافئه على صبره وتحمله من كل اللي شافه وكرمه بأجمل نعيم الجنة هنقول ياريتنا كنا احنا، الصبر يا جماعة والثقة في وعد ربنا، الدنيا دلوقتي وسكان الأرض انقسمت 2 ناس إيمانهم راح وناس اتمسكوا بعقيدتهم أكتر ودول أول ناس كسبوا معركة الدنيا".

وانهى حديثه قائلًا: "ثقوا في كاتب الدنيا العظيم أنكم لازم هتسقفوا في النهاية من حلاوة نصر وهو بينصر المظلوم بمعجزة من عنده تتحقق في الوقت المناسب اللي يعلمه هو مش إحنا، والله والله والله لازم يبقي معندناش شك نهائي في رحمته وفضله اكسبوا المعركة يا جماعة اوعوا إيمانكم بربنا يتهز، احنا كلنا اصلًا عايشين في اختبار ولازم ننجح فيه، ان شاء الله هتشوفوا بعينكم أكبر رد من ربنا كما وعد في قرآنه الكريم ثقوا في الله إن وعد الله حق".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان تامر حسني كان بفيلم "تاج" والذي عرض بموسم عيد الأضحى الماضي.