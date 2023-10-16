صاحبة "على فكرة انت اللي مزودها".. نورين أبوسعدة تكشف عن تعرضها للتحرش



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تعرضت الفنانة الشابة نورين أبو سعدة لموقف محرج أثناء تواجدها في إحدى المناطق بمحافظة الجيزة، وكشفت عن تفاصيل الواقعة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت "نورين" عددا من مقاطع الفيديو والتي ظهرت خلالها وهي ملطخة بالقهوة بعدما قام أحد الأشخاص بسكب كوب من القهوة على ملابسها بالكامل.

وأوضحت "نورين" تعرضها للتحرش من قبل أحد الأشخاص وعن عدم قيام أحد من المتواجدين حولها بالدفاع عنها لتقوم بتصويره بواسطة هاتفها مطالبة بالقبض عليه.

ونورين أبو سعدة فنانة شابة تعرف عليها الجمهور من خلال حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي منها تطبيق "تيك توك" إذ تقوم بنشر مقاطع فيديوهات طريفة والتي تلقى إعجاب متابعيها.

وحققت "نورين" شهرة كبيرة مؤخرًا على السوشيال ميديا بعد تعاونها مع مطرب الراب مروان موسى بأغنية "حب خناق" والتي تحقق نجاحًا كبيرًا تقترب من تخطي المليون مشاهدة خلال شهر من طرحها.

يذكر أن نورين أبو سعدة تشارك ببطولة فيلم "آل شنب" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية والمقرر عرضه لأول مرة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة هذا العام.