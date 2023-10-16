شكرا لقرائتكم خبر عن نور محمود طبيب نفسى فى حكاية "روحى فيك" مع عائشة بن أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان نور محمود، تصوير مشاهده في حكاية "روحى فيك" من مسلسل "55 مشكلة حب" الذى يتم عرضه حاليًا على قناة ON، حيث يجسد نور شخصية طبيب نفسى خلال أحداث الحكاية التي تدور في إطار سابنس رعب سيكو.

حكاية "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى، والحكاية هى الثالثة من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد "الفريدو" بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، وإخراج عصام نصار، و"ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد وإخراج محمد الخبيرى.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

وكان آخر أعمال نور محمود، مسلسل "رسالة الإمام" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف، رامز أمير، خالد القش، فرح بيسيسو، أحمد رفعت، أحمد غزى، سماح السعيد، جمال عبد الناصر، أحمد عبد الله محمود، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.