شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التصوير أحمد حسين يتلقى عزاء والدته.. ودنيا عبد العزيز أول الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مدير التصوير أحمد حسين، العزاء في والدته، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص على الحضور منذ الدقائق الأولى لتقديم واجب العزاء كل من: الفنانة دينا عبد العزيز، المخرج شادي على، مدير التصوير أحمد الكردوسي.

وكانت والدة مدير التصوير أحمد حسين قد توفيت فجر أمس الأحد، وأعلن حسين الخبر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر أمس الأحد بمسجد الأشجار بحى الأشجار بمدينة 6 أكتوبر على طريق الواحات، وتم الدفن بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

يذكر أن مدير التصوير أحمد حسين هو خريج المعهد العالي للسينما عام 1997 قسم تصوير شارك كمصور في عدد كبير من الأفلام، بالإضافة إلى الكليبات المختلفة إلى أن بدأ عام 2005 من خلال فيلم غاوي حب ليكون مدير التصوير بالفيلم".

ومن أعمال مدير التصوير أحمد حسين فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر والذى يعرض حاليًا فى السينمات، و"الصف الأخير" بطولة بيومى فؤاد وتيام مصطفى قمر، "اللعبة أمريكانى" بطولة أحمد فهمى وناهد السباعى، "أنا مش معاهم" بطولة أحمد عيد وبشرى، و"عمليات خاصة" و"المشتبه" وغيرها من الأفلام، ومن المسلسلات "مزاج الخير" بطولة مصطفى شعبان، "الزوجة الرابعة"، "اتهام" وغيرها.



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