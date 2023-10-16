شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض فيلم "هنا فلسطين من القاهرة" عبر قنوات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مواعيد عرض فيلم "هنا فلسطين من القاهرة"، والذي يستعرض الدور المصرى التاريخى في دعم القضية الفلسطينية، والتي جاءت كالتالي:

بداية من غد، الثلاثاء، يُعرض الفيلم في الواحدة ظهرا على قناة الحياة، في حين يُعرض فى الساعة الثانية ظهراً عبر شاشة DMC.

كما يعرض يوم الثلاثاء في الساعة الخامسة مساء عبر قناة cbc أما يوم الأربعاء فيذاع عبر شاشة ON الساعة الثالثة والنصف ظهراً، ويوم الخميس يذاع الفيلم الساعة الخامسة مساء عبر شاشة القناة الأولى.

ويستعرض الفيلم الوثائقي أيضا توجيه الشعب الفلسطيني الشكر إلى الدولة المصرية على مواقفها المساندة للقضية الفلسطينية، وكذلك تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية.