ابن صابرين يلفت الأنظار بظهور نادر.. تعرّفوا إليه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة المصرية صابرين بميلاد ابنها نور الـ29 بظهور نادر له في أجواء عائلية بسيطة، وشاركت متابعيها صورة ظهر فيها وهو يقف أمام قالب حلوى مزيّن بمجموعة من الأشكال التي تشير إلى اهتمامات الشاب والمجال الذي يحبه.

وأرفقت الصورة برسالة له كتبت فيها: “كل سنة وإنت طيب يا نور قلبي وعيني وروحي وإن شاء الله ربنا يديني العمر وأفرح بيك وربنا يحميك ويسهّلك الصعب ويجعل أيامك الجاية مشرقة مثل ابتسامتك ربنا يحفظك ياحبيبي من كل شر إنت وكل أولاد العالم”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة، ولفت الشاب الأنظار بوسامته وملامحه التي تشبه إلى حدّ كبير ملامح والدته، وانهالت عليه التعليقات التي تغزّل كاتبوها بجماله وأثنوا على هدوئه وابتعاده عن الضجة الإعلامية والشهرة.

وفي سياق منفصل، تنتظر صابرين عرض فيلم “الملحد” ويشاركها في بطولته: أحمد حاتم، حسين فهمي، محمود حميدة، تارا عماد، شيرين رضا…، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه في إطار درامي حول قضية التطرف الديني والإلحاد وتأثير تلك الظواهر في المجتمع.