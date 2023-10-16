“الفيل الأزرق 3” لـ كريم عبد العزيز بجزء جديد قريبًا.. وهذه التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهى الكاتب أحمد مراد من كتابة سيناريو الجزء الثالث من سلسلة “الفيل الأزرق”، والتي يقوم النجم كريم عبد العزيز ببطولتها.

وكشف مصدر من شركة الإنتاج أن كريم عبد العزيز سوف يبدأ قريباً جلسات التحضير للعمل مع المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد لقراءة السيناريو وعقد “بروفة ترابيزة” وترشيح باقي أبطال العمل.

يُذكر أن كريم قدّم من سلسلة “الفيل الأزرق” جزءين ناجحين، وحقق الجزء الثاني إيرادات عالية بلغت 104 ملايين جنيه، مما جعله وقتذاك الفيلم الأعلى إيراداً في تاريخ السينما المصرية، وقد حافظ على هذا الرقم قبل أن يتخطّاه فيلما “كيرة والجن” و”بيت الروبي” لكريم أيضاً.

ويعيش كريم عبد العزيز اليوم حالة من النشاط الفني، حيث يُعرض له حالياً في دور السينما فيلم “بيت الروبي” والذي تخطّت إيراداته الـ130 مليون جنيه ليصبح بلا منازع أعلى الأفلام إيراداً في تاريخ السينما المصرية.

ويخوض كريم السباق الدرامي الرمضاني المقبل بمسلسل “الحشاشين”، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي. كما يعود الى العمل مع منى زكي في فيلم “لعب عيال” والمقرر عرضه قريباً، وهو من تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان.

وكان كريم عبد العزيز قد انتهى من تصوير فيلم “الفرعون الأخير”، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويُنتظر عرضه قريباً.