أحمد العوضي يبتعد عن ياسمين عبد العزيز.. وهذا ما كشفه عن فيلم “الإسكندراني”

بيروت - سلوى ياسين - نقلنا لكم – بتجــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان أحمد العوضي خلال السنوات الماضية في الدراما، قرر أن ينافس سينمائياً بأول بطولة مطلقة له، من خلال فيلم “الإسكندراني” تحت قيادة المخرج خالد يوسف، وعن رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

العوضي يكشف في حوار خاص مع مجلة “لها” أسباب موافقته على فيلم “الإسكندراني”، وكيفية الاستعداد للشخصية، وقصة المسابقة التي أطلقها بين جمهوره، ودور زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في نجاحه الفني.

ما أسباب موافقتك على فيلم “الإسكندراني” الذي تخوض به تجربة البطولة السينمائية للمرة الأولى؟

أسباب عدّة حمَّستني للموافقة على فيلم “الإسكندراني”، رغم أنني كنت خائفاً من الدخول إلى عالم السينما، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته في الدراما خلال السنوات الماضية، لكن بعدما تحدث معي المخرج خالد يوسف في خصوص الفيلم، وقرأت السيناريو، لم أتردّد للحظة بالمشاركة فيه، والفيلم سيكون مفاجأة سينمائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كما أنه مأخوذ عن رواية “الإسكندراني” للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، وأشارك فيه مع فريق عمل متميز.

ماذا الشخصية التي تقدّمها؟

أقدّم في الفيلم شخصية “بكر الإسكندراني”، وهي جديدة ومختلفة، ويسلّط الفيلم الضوء على صفات أهالي الإسكندرية من خير وطيبة ورقي وأمانة وتسامح… وقبل البدء بالتصوير، تعايشت مع رجل إسكندراني من أجل إتقان اللهجة، وبالتالي تقديم عمل فني يليق بهم.

هل قرأت رواية الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة قبل بداية التصوير؟

نعم، ووجدت فيها تفاصيل مهمة تُغني الشخصية، وتبرز جوانب الخير والشر، كما جلست مع المخرج خالد يوسف الذي وضع بصمته من اليوم الأول، واتفقنا على أن نقدّم الرواية في فيلم، ولكن بعد إجراء بعض التعديلات بما يتناسب مع المجتمع في الوقت الحالي.

ماذا عن مشاركة النجم حسين فهمي في الفيلم، وكيف كانت كواليس العمل معه؟

فخور بالتعاون مع الفنان حسين فهمي، فهو نجم كبير ومميز، وشخص هادئ في “لوكيشن” التصوير، ومنذ اليوم الأول لمشاركته أضاف الى العمل قيمة فنية كبيرة.

ما مصير فيلم “البلدوزر” الذي توقف تصويره؟

الفيلم توقف تصويره لظروف إنتاجية، لأن تنفيذ معظم مشاهده كان خارج مصر، والتكلفة أصبحت عالية جداً مع ارتفاع سعر الدولار، ولذلك تم تأجيله لأكثر من مرة.

هل صحيح أنك وزوجتك الفنانة ياسمين عبد العزيز قررتما الانفصال فنياً هذه الفترة رغم نجاحكما معاً في أكثر من عمل فني؟

بالفعل قررت بالاتفاق مع ياسمين أن يقدّم كلٌ منا بمفرده عملاً فنياً يستحق المشاهدة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققناه معاً، فالجمهور أحب الأعمال التي جمعتنا من قبل، ولكن من الممكن أن نعود للعمل مع بعض في حال تلقّينا سيناريو جيداً، خاصة أن بيننا قدراً كبيراً من التفاهم والحب.

هل تستشير ياسمين في أعمالك؟

بكل تأكيد، فهي أول من أستشيره قبل تصوير أي عمل فني، والعكس صحيح، فهي زوجتي وصديقتي وكل حياتي، ونحرص على دعم بعضنا البعض باستمرار.

هل تحرص على ممارسة الرياضة بانتظام؟

بالطبع، فالرياضة هي روح الإنسان، وتساعده في التخلص من الطاقة السلبية، كما أن التحضير لفيلم “الإسكندراني” تطلب مني القيام بتمارين صعبة، بسبب مشاهد الأكشن التي تتخلله.

تفاعل الجمهور بحماسة مع المسابقة التي قدّمتها عبر حسابك الشخصي، كيف جاءت الفكرة؟

الفكرة جاءت عندما وجدت عدداً كبيراً من الجمهور يحبّني ويقدّرني، فقررت أن “أُسعدهم” من خلال مكافأة بسيطة بعد الإجابة على الأسئلة، وفي الحقيقة لم أكن أتوقع مدى محبة الجمهور لي، وقد سُررت جداً بمقابلتهم.

هل شجّعتك حماسة الجمهور للإعلان عن مسابقة جديدة من خلال حسابك الشخصي؟

صحيح، بحيث قررت أن أقدّم السعادة الى كل من يدعمني ويقف بجواري، وفي الحقيقة زادت كمية التعليقات بشكل كبير، ويتم اختيار الفائزين بطريقة محايدة مع فريق العمل الخاص بي، فكل الجمهور إخوتي وأصحابي، وأسعى باستمرار لإسعادهم.