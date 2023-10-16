أول بطولة سينمائية مطلقة لها.. هالة صدقي تكشف تفاصيل “كتف قانوني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة هالة صدقي في تصريحات صحفية عن تفاصيل فيلم “كتف قانوني” والذي يُعد أول بطولاتها المطلقة في السينما بعد مسيرة فنية طويلة.

وأكدت هالة أن الهدف من الفيلم هو إمتاع المشاهدين، حيث تجسد فيه شخصية سيدة أعمال تمتلك نادياً لكرة القدم، وتتخلله أحداث كوميدية طريفة.

وعن مشاركة عدد كبير من النجوم كضيوف شرف لدعمها في الفيلم، قالت هالة صدقي: “هذا الأمر أسعدني جداً وشعرت بالفرحة عندما قبل زملائي الظهور في الفيلم كضيوف شرف لدعمي ومشاركتي في نجاحي”.

يُذكر أن فيلم “كتف قانوني” من إخراج سامح عبد العزيز، وتشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: عمرو عبد الجليل، سيد رجب، شيرين رضا، دينا، محمد رضوان…، وعدد من النجوم ضيوف الشرف على رأسهم: إلهام شاهين ويسرا وآسر ياسين.