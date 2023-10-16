محمد رمضان يتجاهل انتقادات الجمهور ويتخذ هذه الخطوة الجريئة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم الهجوم الذي تعرض له الفنان المصري محمد رمضان بسبب تجاهله الأحداث الدامية في غزة، ونشره بعد أيام عدة فيديو عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” من حفله في قرعة كأس الأمم الأفريقية وتعليقه عليه بأنه لم ينسَ الإخوة في فلسطين، عاد رمضان بعد ساعات قليلة ليروّج لحفله الجديد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمقرر إقامته الجمعة 20 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

ونشر رمضان الملصق الدعائي للحفل، الذي يُقام في نادي شاطئ السعديات، وعلّق عليه بقوله: “انضم إلى الحفلة الكهربائية مع محمد رمضان في نادي السعديات الشاطئ يوم 20 أكتوبر! استعد للرقص طوال الليل وتجربة الطاقة التي لا تنسى من أدائه الحي. تذاكر محدودة متاحة، لذا قم بتأمين مكانك الآن من خلال الاتصال”.

وكان محمد رمضان قد نشر فيديو له قبل بدء حفله في أبيدجان، وكتب معلقاً عليه: “لا أستطيع الانقطاع عن عملي نظراً لالتزامي بعقود مع شركات عالمية ولكن لم ولن أنسى إخوتي الفلسطينيين بالدعاء حتى قبل حفلاتي خارج المنطقة العربية، أنا وكل فريق عملي ومؤسّستي تعمل منذ ثلاثة أيام لإرسال المعونات اللازمة لهم… وفي صلاة الجمعة الماضية هنا في الكوت ديفوار طلبنا من إمام المسجد الدعاء للشهداء من النساء والأطفال وإن يصبّر قلوبنا جميعاً”.