حورية فرغلي تحذّر طليقة حسن شاكوش.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: نشرت الفنانة حورية فرغلي عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، مقطع فيديو علّقت من خلاله على أزمة ربط اسمها بمطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وذلك بعدما زجّت الأخيرة باسمها في أكثر من أمر يتعلق بأزمة طلاقها من شاكوش.

وقالت حورية في الفيديو: “مساء الخير، الحقيقة طالعة أتكلم في موضوع كان بقاله فترة ومضايقني وساكتة بس أنا قررت إني لما يحصلي حاجة زي دي أشهّدكم عشان لو غلطانة انتوا تقولولي، أنا كنت ساكتة فترة طويلة جداً ومش بردّ عشان أنا أكبر بكتير من كدة بس الموضوع زاد عن حدّه”.

وأضافت: “أنا من طبيعتي مش بطلع أتكلّم وأردّ بس من كتر ما الموضوع بقى أوفر مش قادرة عايزة أشهدّكم، حتى مش حابة أقول الاسم بس هضطر أقول عشان كرامتي وعشان حقي المعنوي، الأستاذة ريم طارق طليقة حسن شاكوش اللي أنا معرفهاش خالص وعمري ما شوفتها إلا في فرحها على السوشيال ميديا، وفي برنامج بسمة وهبة، واتقال اسم حورية وتالت حرف ر والناس سابت كل الأسامي ومسكت في اسمي، ومع ذلك سكّت ومتكلمتش إنما يجيلك الجرأة إنك تنزلي وتقولي إن الفنانة حورية فرغلي تكشف عن اسم الفتاة اللي كانت مع شاكوش لغاية هنا وستوب”.

وأردفت بالقول: “يعني إنتي عايزة إيه بالظبط؟ عايزة تجيبي اسم حورية فرغلي عشان تطلعي تريند، أنا أعرف منين البنت اللي كانت معاه، وأنا على فكرة مصوّرة اللي انتي منزّلاه وممكن أرفع عليكي قضية تشهير، وبرضه بعد ما قولتي كده أنا سكت ومش عايزة أتعدى الموضوع اللي أنا مليش علاقة بيه أصلاً، لكن لما تطلعي تقولي أنا معتذرتش لحورية فرغلي… حبيبتي أنا مطلبتش منك تعتذريلي، تعتذريلي على إيه؟ على الفيلم الهندي اللي انتي عاملاه وجايبة اسمي فيه؟”.

واختتمت حورية فرغلي حديثها قائلةً: “هو أنا أعرفك يا بنتي؟ أنا أكبر من كده بكتير إنتي بس مش واصلك، وإنك تغلطي فيا وأنا مليش علاقة بالموضوع وعمري ما بجيب سيرة حد وطول عمري في حالي ومش بحب القيل والقال والكلام في الحاجات الغريبة دي، فأنا إنسانة بطبيعتي بحب الهدوء وعايشة لوحدي لأني مبحبش الدوشة وعمري ما بغلط في حد وبحترم الناس كلها، وطالعة أردّ عليكي وبشهّد الجمهور على اللي بقوله عشان الناس تقولي لو أنا غلطت في أي حاجة… الحمد لله تاريخي بيشهد عليا إني مع نفسي وفي حالي ومش بتاعة مشاكل وكويسة جداً مع الوسط وبعتبرهم أهلي، وكمية الناس اللي اكتشفت إنها بتحبني وبتدعيلي ربنا يخلّيهم كلهم ليا يا رب، بس في حاجة عايزة أقولها إني بحترم الصغير قبل الكبير لأني اتربيت على كده وفي بيت عيلة كبير وعلّموني يعني إيه أخلاق وقيم، مش هقولك غير ربّنا يهديكي لنفسك وتبطّلي تجيبي في سيرتي، لأن بجد المرة الجاية أنا هشتكيكي بالتشهير بيا وصدقيني مش هتستحملي، ومش هتتخيلي هيحصل فيكي إيه، واسم حورية فرغلي متقوليهوش عشان تطلعي تريند”.