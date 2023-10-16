نجوم “واما” يدعون لغزّة من أمام الكعبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص نجوم فريق “واما” خلال أدائهم مناسك العمرة أثناء تواجدهم في المملكة العربية السعودية على دعم الشعب الفلسطيني والدعاء لأهالي غزة من أمام الكعبة المشرّفة، موجّهين رسائل دعم وتضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل المجازر التي يرتكبها بحقّهم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر الفنان أحمد فهمي فيديو عبر حسابه الخاص في “إنستغرام”، بدا فيه بملابس الإحرام في المسجد الحرام، وهو يقول: “اللهم بحق عظمتك وعزّتك وجلالك وعدد خلقك ومداد كلماتك انصر أهلنا في غزة اللهم انصر أهلنا في فلسطين”.

بينما شارك محمد نور فيديو عبر حسابه الشخصي في “إنستغرام”، قال فيه: “يا رب أنصر أهل فلسطين واحمِ أطفالهم وارحم شهداءهم قلبنا معكم… ربنا ينصركم ويقوّيكم. يا رب احمِ المسلمين جميعاً واحفظهم يا رب من كل شر ببركة سيّدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام”.

كذلك نشر الفنان أحمد الشامي فيديو من داخل الحرم المكّي عبر حسابه في “إنستغرام، مع التعليق: “يا رب دعوتي تتقبل لكل أهل غزة وأطفال غزة يا رب”.