“إلى طغاة العالم”.. لطيفة تفاجأ بحذف أغنيتها من المواقع العالمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أيام قليلة من إعادة الفنانة التونسية لطيفة نشر أغنيتها “إلى طغاة العالم” عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” تضامناً منها مع الأحداث الجارية في فلسطين وقطاع غزة، حذفت بعض منصات السوشيال ميديا ومواقع الأغاني العالمية الأغنية، وهي من كلمات أبو القاسم الشابي وألحان جمال سلامة.

وكانت لطيفة قد أعادت نشر الأغنية، بعد تصاعد وتيرة الأحداث في غزة، وعلّقت عليها قائلةً: “حسبي الله ونِعم الوكيل، ألا أيها الظالم المستبد… حبيب الظلام، عدو الحياة، سخرت بأنات شعب ضعيف… وكفك مخضوبة من دماه، وسرت تشوّه سحر الوجود… و تبذر شوك الأسى في رُباه”.

الجدير ذكره أن لطيفة أعلنت تضامنها التام مع الشعب الفلسطيني، وأشقائنا في غزة، لما يتعرضون له من اعتداءات وحشية من قوات الاحتلال الصهيوني.