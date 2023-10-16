هكذا تحافظ سكارليت جوهانسون على رشاقتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدّثت النجمة سكارليت جوهانسون في لقاء صحافي عن جمالها، وروتينها من أجل الحفاظ على قوامها الممشوق رغم اقترابها من سنّ الـ40.

وتؤكد النجمة العالمية البالغة 38 عاماً أنها تحرص على ممارسة التمارين الرياضية كل صباح، ليس فقط من أجل رشاقة جسمها إنما أيضاً لتحسين مزاجها وطرد الطاقة السلبية.

وتضيف: “كنت أمارس في الغالب رفع الأثقال فقط، ولكن في مرحلة ما، لم يعد في مقدوري القيام بذلك، فعدلت عن الأمر وحاولت ممارسة بعض التمارين الرياضية بما لا يقل عن 4 أيام في الأسبوع إذا استطعت، كما أمارس رياضة البيلاتس منذ أكثر من 8 سنوات، وهي مذهلة للحصول على جسم رشيق”.

وتختتم سكارليت جوهانسون حديثها بالقول: “أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بالتقدّم في السن وتغيّر جسمي، لكن رياضة البيلاتس ساعدتني حقاً على الشعور بالتحسن بكل الطرق”.