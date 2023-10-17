شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث: تعليقات جادا بينكيت سميث عن الانفصال "أيقظته نوعًا ما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول النجم العالمى ويل سميث تعليقات زوجته الممثلة وعارضة الأزياء جادا بينكيت سميث حول زواجهما في مذكراتها القادمة، في الكتاب المقرر إصداره يوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجارى، ترصد جادا بالتفصيل كيف يعيش الزوجان منفصلين منذ عام 2016، على الرغم من أنهما غير مطلقين رسميًا.

في ملف تعريف عن جادا في صحيفة نيويورك تايمز، يشرح ويل عبر البريد الإلكتروني أن قراءة الكتاب "أيقظته نوعًا ما"، واصفًا جادا بأنها أكثر "مرونة وذكاءً وتعاطفًا مما كنت أفهمه".

وأضاف سميث: "عندما تكون مع شخص ما لأكثر من نصف حياتك، يحدث نوع من العمى العاطفي، ويمكنك بسهولة أن تفقد حساسيتك تجاه الفروق الدقيقة المخفية وجماله الرقيق."

جادا متزوجة من ويل منذ عام 1997، ولديهما طفلان معًا، جادين وويلو، بينما أنجب ويل أيضًا ابنًا، تري، من زواجه السابق من شيري زامبينو.

في مقابلة مع اليوم الأسبوع الماضي، أوضحت جادا أنهم أبقوا انفصالهم سرًا بسبب "عدم الاستعداد بعد" و"ما زالوا يحاولون معرفة كيفية أن نكون في شراكة" مع كل منا.

وفي حديثها عن سبب الانفصال، صرحت جادا: "أعتقد أننا كنا لا نزال متوهمين حول اعتقدنا أنه يجب أن يكون عليه الشخص الآخر"، وأوضحت أنهم فكروا في الطلاق لكنها لم تتمكن من المضي قدمًا فيه، وأضافت: "لقد قطعت وعدًا بأنه لن يكون هناك سبب أبدًا للحصول على الطلاق، وسنعمل على حل المشاكل أيا كانت، ولهذا لم أتمكن من كسر هذا الوعد".