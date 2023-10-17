"يوتيوب" يحذف أغنية أحمد سعد "غصن الزيتون".. والأخير: "جوه القلب ولا يمكن يتشال أبدًا"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أحمد سعد عن حذف إدارة موقع "يوتيوب" فيديو كليب خاص بأغنيته "غصن الزيتون" لتضمنه العديد من المشاهد القاسية تكشف عما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات.

ونشر "سعد" مقطع من الأغنية عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: "معلش الفيديو اتشال من اليوتيوب لظروف خارجة عن إرادتي وخارج حريتي بس نزلته تاني النهاردة على صورة فقط والفيديوهات جوه القلوب لا يمكن تتشال أبدًا".

وأعلنت إدارة "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" عن تأجيل حفل الفنان أحمد سعد والفنانة روبي والذي كان من المقرر إقامته يوم الأربعاء 18 أكتوبر الجاري بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وذلك نظرًا للاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية.

وأحيا "أحمد سعد" مؤخرًا العديد من الحفلات الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها أبرزها حفل مهرجان العلمين في دورته الأولى والذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة، إلى جانب حفل "ليلة الدموع" بالمملكة العربية السعودية وسط مشاركة لنخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.