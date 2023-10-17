تغيير ديانة أم إثارة جدل؟.. القصة الكاملة لارتداء ابنة أحمد الفيشاوي لـ «الصليب»

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 03:50 صباحاً - أثارت لينا ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي عاصفة من الجدل بعد ظهورها الأخير وهي ترتدي قلادة تشبه «الصليب»، وهي حليقة الرأس.

ونشرت الشابة لينا، عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، صورًا تظهر فيها حليقة الرأس وترتدي قلادة تشبه «الصليب»، ما دفع متابعيها للتكهن بتغييرها ديانتها من الإسلام للمسيحية.

ظهور مثير للجدل لـ لينا الفيشاوي

ورغم التزام والدها الفنان أحمد فاروق الفيشاوي الصمت وتجاهل التعليق على الأمر، فإن جدتها خرجت عن صمتها وأوضحت كواليس هذه الصور

جدتها تكشف حقيقة تغيير ديانتها

وقالت الدكتورة سلوى عبدالباقي، جدة لينا لوالدتها، إن حفيدتها لم تُغير ديانتها مثلما زعم البعض، وما ظهرت ترتديه في الصور مجرد قلادة فقط، وقد تكون قلادة «مفتاح الحياة»، مشددة على أنها لم ترتديها بهدف إعلان تغيير ديانتها.

وأكدت الجدة، في مقطع صوتي، أن ابنة أحمد الفيشاوي مسلمة أبًا وأمًا، معتبرة أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يتعمدون إظهارها بشكل غير لائق والهدف هو «التريند»، وطالبت الجميع بالكف عن انتقاد حفيدتها لأن هذا الأمر يضعها في حالة نفسية سيئة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها ابنة أحمد الفيشاوي الجدل، إذ شهدت الفترة الأخيرة أكثر من ظهور جريء وملفت عرّضها لانتقادات الجمهور، آخرها عندما نشرت لينا أحمد الفيشاوي فيديو وهي ترقص بشكل لافت.

لينا أحمد الفيشاوي حليقة الشعر

كما ظهرت لينا أحمد الفيشاوي – عبر حسابها الشخصي والجديد عبر تطبيق الصور إنستجرام، بعد غياب عام منذ ظهورها مع والدتها هند الحناوي في شهر أكتوبر 2022.

واستخدمت لينا الفيشاوي، صورة ليست حديثة، كصورة لملف حسابها الشخصي الجديد عبر انستجرام، وظهرت فيه حليقة الرأس (زيرو).

بتتبع حساب لينا أحمد الفيشاوي، وجد أنها ظهرت قبل فترة، ما يؤكد أنها أقدمت على حلق شعرها زيرو، قبل عدة أشهر، لكنها كانت مختفية عن الظهور.

أزمة ابنة أحمد الفيشاوي مع أبيها

قبل أكثر من عامين فجرت مفاجأة، وأعلنت عن ابن جديد لوالدها «أحمد الفيشاوي»، من سيدة المانية، ويُدعى «تيتوس»، إذ نشرت صورة لهما، وأعلنت أنه شقيقها.

بدأت القصة، حينما نشرت لينا أحمد الفيشاوي، صورة لها عبر تطبيق انستجرام، منذ أسبوع ظهرت فيها مع الطفل الألماني «تيتوس» وتعلن أنه شقيقها من أبيها الفنان أحمد الفيشاوي.

وجاءت هذه الرسائل بشكل قاس حيث قال لها، “خلاص يا لينا ماتكلمنيش تانى أبدا، أنت شاكرة ليا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لو مامتك محتاجة أى مساعدة ترجع للمحامى، وبطلى تتواصلى معايا، أنتى ما تستحقيش الحب الأبوى اللى أنا أديتهولك، علشان أنا ماعملتش الصور دى للإعلام، أنا عملتها كذكريات ليا وليكى، ودلوقتى أنا بتمنى أمسح كل الذكريات الحلوة دى وأمسح العلاقة دى من حياتى، ودلوقتى أكتر وقت إنتى ما تستحقيهاش فيه، الراجل اللى كان متعود يبقى كويس معاكى أنتى ومامتك خلاص مات، ودلوقتى اخرجى من حياتى”.

ويبدو أن هذا الخلاف لم يقتصر فقط على المطالبة بمصروفاتها أو بالحكم القضائى بحبسه شهرا، ولكن من خلال حديث الفيشاوى بأن الصور التى تجمعه بها تسببت فى مضايقته بعد قوله لها إن هذه الصور أعطاها لها كذكريات وليس للنشر عبر وسائل الإعلام، رغم أن هذه الصور لا تحتوى إلا على الحب والمودة بين الابنة وأبيها وجدها وجدتها.

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