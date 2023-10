"عن جولتها الغنائية في 2023".. فيلم "The Eras Tour" لتايلور سويفت يحطم الأرقام القياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نجاح كبير يحققه الفيلم الموسيقي "The Eras Tour" في شباك التذاكر الأمريكي والعالمي بإيرادات بلغت 128 مليون دولار حول العالم من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 96 مليون دولار.

ونجح الفيلم في تصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي بـ 96 مليون دولار مزيحًا فيلم الرعب والإثارة "The Exorcist: Believer" للمركز الثاني بـ 11 مليون دولار، بينما احتل المركز الثالث فيلم الرسوم المتحركة "Paw Patrol" بـ 7 ملايين دولار، وجاء في المركز الرابع فيلم الرعب "Saw X" بـ 5.7 ملايين دولار، واحتل المركز الخامس فيلم الخيال العلمي "The Creator" بـ 4.3 ملايين دولار، وفي المركز السادس فيلم الإثارة والغموض "A Haunting in Venice" بـ 2.1 مليون دولار.

ويتضمن فيلم "The Eras Tour" العديد من الكواليس الخاصة بجولاتها الغنائية خلال عام 2023 بعدد من الدول الأوروبية والأمريكية منذ بدايتها في شهر مارس الماضي، وردود فعل الجمهور.

ووضع فيلم "تايلور سويفت" العديد من شركات الإنتاج في هوليوود في موقف محرج، حيث اضطرت العديد من شركات الإنتاج تأجيل عرض أفلامها والتي كان من المقرر عرضها بالتزامن مع عرض فيلم "تايلور" بسبب تخوفات من عدم تحقيق هذه الأفلام الإيرادات المرجوة منها نظرًا لمبيعات تذاكر فيلم تايلور سويفت التي تخطت 26 مليون دولار في سابقة هي الأولى لهذه النوعية من الأفلام الموسيقية.

وشهدت حفلات "تايلور سويفت" ضمن جولتها الغنائية نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات وسط حضور العديد من أبرز المشاهير والشخصيات العامة حتى حفلها الأخير في لندن يوم 17 أغسطس الماضي.

يذكر أن آخر مشاركات تايلور سويفت في هوليوود كانت بفيلم الدراما والتشويق "Amsterdam" عام 2022 وشاركت بطولته نخبة من ألمع نجوم هوليوود هم كريستيان بيل، مارجو روبي، جون ديفيد واشنطن، كريس روك، ورشح لجائزة بافتا البريطانية كأفضل تصميم أزياء.