شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة الفنان يوسف وهبي.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة النجم يوسف وهبى، والذى يعد "بك" السينما والمسرح المصرى لما قدمه طوال تاريخه من أعمال مهمة خلدت اسمه فى تاريخ الفن.

يوسف بك وهبى لم يبدأ حياته الفنية بسهولة بفضل ثرائه الفاحش واسم عائلته الكبير، ولكن كان يعد هذا الاسم الكبير لعائلته هو أكبر عائق في حياته مثلما يظهر فى السطور القادمة، التى نتعرض فيها لعدة معلومات عن النجم الراحل.

1/ ولد فى مدينة الفيوم على شاطئ بحر يوسف ولذلك سمى بهذا الاسم تيمناً بهذا البحر.

2/عائلته كانت من أثرى العائلات المصرية ذو الاسم الكبير، ولا يزال تراث والده موجوداً فى الفيوم إلى وقتنا هذا، ويعترف بفضله أهلها، فيكفى أن والده حفر "ترعة عبد الله وهبى" هناك، والتى حولت آلاف الأفدنة من الأراضى الصحراوية لأراضى زراعية، كما أنشأ المسجد المعروف باسم "مسجد عبد الله بك" فى الفيوم.

3/ رفضت عائلته فكرة عمله بالفن نهائياً، حتى أنه طرد من منزله لإصراره على التمثيل، وبالتالى سافر إلى إيطاليا الذى تعلم فيها الفن.

4/ لم يعد من أوروبا إلا بعد علمه بوفاة والده ليحضر متعلماً الفن ويحصل على 10 آلاف جنيه ذهب نصيبه من ثروة والده.

5/ حصل على لقب "البكوية" بعد حضور الملك فاروق أول عروض فيلم "غرام وانتقام" وأعجب بأدائه بشكل كبير.

6/ أنشأ شركة باسم فرقة رمسيس نهاية عشرينيات القرن الماضى بهدف محاربة مسرح نجيب الريحانى وعلى الكسار، الذى انتقدهم وهبى وحاول عمل خط مسرحى جديد قائم على الأعمال المترجمة من أكبر الروايات العالمية.

7/ واجه أزمة فى بدايته كانت كفيلة بالقضاء على اسمه فى شبابه، وذلك بعدما تم اختياره من وسط 75 فنانا عالميا لأداء دور النبى محمد فى فيلم من إنتاج مشترك للحكومة التركية وشركة ماركوس الألمانية، وما أن وافق وأذيع الخبر حتى تم تهديده بفتوى من شيخ الأزهر يتم الإعلان عنها حالة تأدية الدور تصل إلى إعلان خروجه من الملة إن لزم الأمر، ولذلك تأخر دخوله السينما.

8/ لم يكن وهبى ممثلاً فحسب وإنما أخرج 30 فيلما وألف 40 آخرين، كما اشترك فى تمثيل ما لا يقل عن 60.

9/ رصيده فى المسرح وصل إلى رقم خرافى لاهتمامه به وقد وصل لـ320 مسرحية.