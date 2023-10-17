شكرا لقرائتكم خبر عن جو جوناس يتراجع فى قضية طلاقه من صوفى تيرنر.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المغنى العالمى جو جوناس بطلب لـ سحب قضية الطلاق المرفوعة ضد زوجته الممثلة العالمية صوفي تيرنر، وذلك بعن أن أعلن الزوجان السابقان انفصالهما رسميًا في 6 سبتمبر الماضي على موقع الصور إنستجرام، حيث وصفاه بأنه "قرار موحد".

ومع ذلك، وفقًا لوثائق المحكمة التي حصل عليها موقع Page Six، قدم جوناس طلبًا لرفض التماسه لحل الزواج، وتنص الوثائق على أن الزوجين سيتبعان بدلاً من ذلك "التوصل إلى حل ودي لجميع القضايا" بعد التوصل إلى "اتفاقيات مختلفة" أثناء الوساطة.

تتعلق وثائق المحكمة فقط بالالتماس الذي قدمه جو، والذي قدمه في الأول من سبتمبر، أما عن حالة قضية طلاق تيرنر في المملكة المتحدة غير معروفة حاليًا، يأتي ذلك بعد أن توصل جوناس وتيرنر إلى اتفاق بشأن حضانة ابنتيهما.

وفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها كل من Page Six وTMZ، يعتقد الزوجان المنفصلان أن "الحل الودي بشأن جميع القضايا بينهما وشيك"، وبالتالي توصل المغنى العالمى جو جوناس وطليقته الممثلة العالمية صوفي تيرنر إلى اتفاق بشأن حضانة ابنتيهما، وفقًا لوثائق المحكمة التي حصل عليها كل من موقع Page Six وTMZ، يعتقد الزوجان المنفصلان أن "الحل الودي بشأن جميع القضايا بينهما وشيك" بعد بدء وساطة لمدة أربعة أيام، وتم التوصل إلى اتفاق مؤقت لبقية العام الجارى.

في بيان مشترك عبر مجلة People، قال الزوجان: "بعد وساطة مثمرة وناجحة، اتفقنا على أن يقضي الأطفال وقتًا متساويًا في المنازل في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ونحن نتطلع إلى أن نكون آباء مشاركين رائعين."

ووفقا للتسوية، سيبقى أطفالهم مبدئيا مع والدتهم في الفترة من 9 إلى 21 أكتوبر الجارى، وسيسمح لها بالسفر في جميع أنحاء الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، ومن ثم ستبقى الفتيات مع والدهم حتى 2 نوفمبر المقبل، وستستمر الحضانة بينهما حتى 7 يناير 2024 وسيتم أيضًا تقسيم العطلات.

ويأتي ذلك بعد أن قدمت تورنر في وقت سابق التماسًا في مانهاتن الشهر الماضي، مدعيًا أن ابنتي الزوجين "تم الاحتفاظ بهما بشكل غير قانوني" في "مدينة نيويورك من مكان إقامتهما المعتاد في إنجلترا".

وبحسب الالتماس، وافقت تورنر على أن يعتني جوناس بابنتيهما أثناء قيامه بجولة مع فرقته The Jonas Brothers في الولايات المتحدة في يوليو الماضى، بسبب التزاماتها بتصوير مسلسل جديد في المملكة المتحدة.

وزعمت تيرنر، التي خططت للعودة إلى إنجلترا الشهر الماضي مع الأطفال، أن جوناس رفض تسليم جوازات سفر الأطفال عندما حاولت استلامهم.

وقد عارض ممثل جوناس منذ ذلك الحين العديد من الادعاءات الواردة في الملف، بما في ذلك الادعاءات بأن تيرنر اكتشف طلاقهما "من خلال وسائل الإعلام" الشهر الماضي.

واتفقا في النهاية على إبقاء طفليهما الصغيرين مؤقتًا في نيويورك.