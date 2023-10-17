أكتسبت الكثير من الوزن.. أول ظهور إعلامي لإيمي سمير غانم بعد عامين من وفاة والديها – (شاهد)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 05:48 صباحاً - حلت الفنانة إيمي سمير غانم ضيفة على قناة mbc1 في حلقة جديدة من حلقات برنامج نواعم في أول ظهور إعلامي بعد وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وتحدثت إيمي سمير غانم خلال هذا اللقاء عن أمور عديدة ومختلفة في حياتها الشخصية والعملية، كما تطرقت أيضًا في الحلقة عن علاقتها بزوجها حسن الرداد.

أحدث ظهور لأيمي سمير غانم

ولفتت إيمي الأنظار إليها خلال هذه الحلقة بسبب وزنها الزائد والذى ظهر بشكل واضح خلال الحلقة.

إيمي سمير غانم تدعم فلسطين

ودعمت الفنانة إيمي سمير غانم القضية الفلسطينية وشعبها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتب ايمي سمير غانم: “اللهم كن لفلسطين عوناً، اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء،لهم فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء، اللهم أنصر ضعفهم فإن ليس لهم سواك”.

إيمي سمير غانم نجمة تيك توك

اتجهت إيمي لتطبيق “تيك توك” وقامت بنشر العديد من الفيديوهات في بداية أغسطس الماضي، وحققت هذه الفيديوهات مشاهدات مرتفعة، وواحد منهم وصل إلى أكثر من 10 ملايين مشاهدة.

كان أول فيديو نشرته إيمي سمير غانم كانت على أغنية “اختياراتي” لأحمد سعد، ظهرت بشكل كوميدي بعدما وضعت شارب ولحية عن طريق “فلتر” في التطبيق.

“سوبر ميرو” آخر أعمال إيمي سمير غانم

الجدير بالذكر أن إيمي سمير غانم تغيبت عن الفن مدة طويلة فكان آخر عمل شاركت فيه الفنانة إيمي سمير غانم مسلسل “سوبر ميرو” الذي عرض داخل السباق الرمضاني لعام ٢٠١٩ .

شارك البطولة مع الفنانة إيمي سمير غانم عدد كبير من النجوم ومنهم حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، ‏محمد ثروت، ملك قورة، محمد محمود، أحمد سلطان و النجم الكبير الراحل سمير غانم و‎ المسلسل من تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، ‏إخراج وليد الحلفاوى.

إيمي رزقت مؤخرًا بنجلها الأول فادي بعد زواج استمر أكثر من 5 سنوات، وطاردتها خلال هذه الفترة العديد من الشائعات الخاصة بحياتها الشخصية.

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