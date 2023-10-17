ممثل هوليوودي شهير يعلن اعتزاله نهائياً

ميرنا وليد - بيروت - أعلن النجم البريطاني مايكل كين، أحد رموز هوليوود الذي يتمتع بمسيرة مهنية تمتد لعقود مليئة بالجوائز والإشادة، اعتزال التمثيل عن عمر يناهز 90 عامًا.



وينسحب الحائز على جائزة الأوسكار بعد أداء آخر نال استحسانًا واسع النطاق في فيلمه الأخير "The Great Escaper" الذي صدر في 6 تشرين الاول.

والذي يلعب فيه دور المحارب البريطاني الحقيقي في الحرب العالمية الثانية بيرني جوردان، الذي هرب من دار رعاية المسنين لحضور احتفالات D-Day لعام 2014 في فرنسا.

وقال كين لبرنامج توداي عبر إذاعة بي بي سي 4: "ما زلت أقول إنني سأعتزل. حسنًا، لقد اعتزلت الآن". "الأجزاء الوحيدة التي من الممكن أن أحصل عليها الآن هي رجال يبلغون من العمر 90 عامًا. أو ربما 85 عامًا. لن يكونوا في المقدمة. ليس لديك رجال قياديون في سن 90 عامًا، سيكون لديك شباب في سن 90 عامًا". فتيان وفتيات وسيم. لذا فكرت، ربما أغادر أيضًا مع كل هذا. "

يذكر ان كين هو ممثل مخضرم معروف بشخصيته اللطيفة وأسلوبه التمثيلي الجامد، وقد ظهر كاين في أكثر من 160 فيلمًا خلال مسيرته المهنية التي استمرت سبعة عقود.

يمتلك أحد أكثر أصوات هوليوود شهرة وتقليدًا، وقد تمتع منذ فترة طويلة بمكانة أيقونية في بريطانيا، حيث أصبح وجهًا مميزًا .