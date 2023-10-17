شكرا لقرائتكم خبر عن 46 عامًا على فيلم "أونكل زيزو حبيبى".. لـ محمد صبحى وبوسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الثلاثاء، 46 عامًا على فيلم "أونكل زيزو حبيبى"، حيث عرض لأول مرة في 17 أكتوبر 1977، وقدم النجم محمد صبحي شخصية لاعب كرة قدم بشكل كوميدى مختلف.

فيلم "أونكل زيزو حبيبي" بطولة محمد صبحى وبوسى وليلى صادق وجورج سيدهم وجلال عيسى وإبراهيم سعفان وأميرة عفيفى وحسن أنيس وعبد الله فرغل وإخراج نيازي مصطفى قصة يسرى الإبيارى وسيناريو وحوار عبد الحى أديب.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية زيزو الذي يجسده محمد صبحى الذى يعانى هزال جسده وضعف صحته بشكل يثير سخرية جميع من حوله، ويرغب زيزو فى أن يصبح بطلاً رياضيًا ليكون مصدر فخر لابن شقيقته سمير الذى يتخذ منه مثلًا أعلى.

يصاب سمير بصدمة نفسية شديدة عندما يشاهد خاله وهو يتلقى ضرب جامد مما يفقده القدرة على الكلام والحركة بعد أن فقد الثقة فى خاله، يحاول زيزو جاهدا أن يصبح بطلا قويا ليساعد سمير على الشفاء، وفى هذه الأثناء تحدث لزيزو مفارقات كثيرة.