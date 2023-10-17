شكرا لقرائتكم خبر عن وليد فواز: تلقيت إشادات كبيرة على "صوت وصورة" والحلقات المقبلة بها مفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم وليد فواز، فى تصريحات لـ"الخليج 365" عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على مسلسل "صوت وصورة" الذى يعرض حاليًا وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية حلقاته، مشيرًا الحمد لله تلقيت إشادات كبيرة على العمل الذى اعتبره خطوة مهمة في مشوارى الفني ودور جديد لم أقدمه قبل ذلك.

وأضاف: الحمد لله توجد كيميا مشتركة بينى وبين كل فريق العمل خصوصًا النجمة حنان مطاوع التي جمعتنى مشاهد كثيرة بها، كما أن الدور الذى أقدمه يحمل الكثير من المفاجآت التي سيتم الكشف عنها في الحلقات القادمة، بجانب أن المسلسل يتوافر به الكثير من عوامل النجاح حيث إنني أعجبت بالسيناريو بعد قراءته.

ويجسد وليد فواز خلال أحداث مسلسل "صوت وصورة" الذى يتواصل تصويره حاليًا ويعرض على قناة DMC، دور زوج حنان مطاوع ولديها منها ابنة، وهو شخص لا مبالى ولا يساعد زوجته في المصروفات، ودائمًا مع يدخلان في خلافات شديدة بسبب تصرفاته .









ودخل مسلسل "صوت وصورة" مؤخرا قائمة الأكثر مشاهدة، على منصة watch it، بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية على المنصة وحصده إشادات على أحداثه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث احتل المسلسل المركز الثالث على المنصة في الأكثر مشاهدة في مصر.

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

تدور الأحداث حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.

يذكر أن وليد فواز يصور حالياً مشاهده في مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة والمقرر عرضه قريباً، من إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن ويشارك في بطولته العمل تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى وعدد آخر من الفنانين.