بعد تعرضه للانتقادات بسبب سكوته.. الهلال الأحمر يعلن تبرع محمد صلاح لدعم أهالي غزة

ميرنا وليد - بيروت - تعرض لاعب كرة القدم المصري الشهير محمد صلاح للكثير من الانتقادات بسبب عدم رغبته في التعليق على التطورات التي تحصل في غزة الا ان جمعية الهلال الأحمر المصري اعلنت "تبرع محمد صلاح"، بمبلغ لم يتم الاعلان عنه لتوفير مساعدات للشعب الفلسطيني في غزة.

وقال رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه "الحكاية بقناة إم بي سي مصر"، مساء الأحد: "تبرع محمد صلاح للشعب الفلسطيني". وأضاف: "هذا ليس غريبا على محمد صلاح وليس هذه أول مرة يفعلها سواء داخل وخارج مصر"، مؤكدا تواصل رامي عباس، مدير أعمال صلاح مع الجمعية وإتمام التبرع"، دون توضيح مقداره.