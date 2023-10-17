فن ومشاهير

هجوم على ميرفا قاضي بسبب نشرها صورها بالبيكيني وهكذا بررت فعلتها

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ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة اللبنانية ميرفا قاضي للكثير من الانتقادات بعدما شاركت صورا لها ظهرت فيها بالبيكيني وتستمتع باالجواء الصيفية لكن التعليقات جاءت هجومية اذ اعتبر عدد كبير من المعلقين ان توقيت نشرها هذه الصور ليس موفقاً نظرا الى الاحداث المريرة التي تحصل في فلسطين مما استدعى ردا منها بررت فيه نشرها لهذه الصور وكتبت: "إلى كل المتابعين الذين يرسلون رسائل كراهية، هذه صفحة شخصية قررت أن أنشر فيها منشورات لنشر السعادة بعيدًا عن السياسة.

إذا كانت اختياراتي لا تتماشى مع اختياراتك، فلا تتردد في إلغاء المتابعة. الوضع في غزة مفجع لنا جميعا ومنشوراتي لا علاقة لها بأي انتماء سياسي."

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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